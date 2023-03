PAN propõe audição do ministro da Saúde no parlamento

A deputada única do PAN propôs hoje a audição no ministro da Saúde na Assembleia da República, na sequência do encerramento da urgência de pediatria do Hospital de Loures e da demissão dos chefes de equipa da Urgência Geral.

No requerimento endereçado hoje à Comissão de Saúde, a deputada pede a "audição com caráter de urgência do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, a propósito das demissões em bloco das equipas das urgências do Hospital Beatriz Ângelo (Loures) e do encerramento da urgência de pediatria, no período noturno, nesse hospital, e de pedopsiquiatria no Hospital D. Estefânia (Lisboa)".

"O PAN entende que tal situação é inaceitável, pondo em causa o acesso à saúde das crianças, não podendo por isso ser ignorado ou minimizado e carece de esclarecimentos urgentes a serem prestados à Assembleia da República por parte do ministro da Saúde, sobre as medidas que estejam a ser adotadas para garantir a urgente reabertura dos serviços de urgência pediátrica e de pedopsiquiatria", defende a porta-voz do partidono requerimento ao qual a Lusa teve acesso.

Inês de Sousa Real quer igualmente que Manuel Pizarro dê nota ao parlamento "das eventuais medidas que estão em curso para inverter este 'estado de sítio' na saúde em Portugal e dar garantias de que as pessoas terão resposta de saúde adequada se dela necessitarem, não descurando uma urgente e estruturada resposta às reivindicações dos profissionais de saúde, que acusam um cansaço que há muito se vem prolongando".

Em comunicado divulgado pelo partido, a deputada única do partido Pessoas-Animais-Natureza considera que "o estado dos serviços de saúde e das urgências hospitalares" em Portugal "não só é preocupante, como se tem vindo agravar semana após semana".

Na terça-feira, o ministro da saúde, Manuel Pizarro, assumiu que a urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo vai encerrar à noite a partir desta noite, porque "não há disponibilidade de profissionais".

Segundo uma nota da administração da unidade, divulgada depois das declarações do ministro, o serviço passa a funcionar apenas de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 21h00, uma situação qualificada como "transitória".

Entretanto, os chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral do hospital de Loures apresentaram a demissão devido à falta de condições, que dizem pôr em causa a segurança de doentes e profissionais.

De acordo com o ministro da Saúde, na próxima semana vai ser conhecido o plano para o funcionamento regular das urgências de pediatria de toda a Área Metropolitana de Lisboa, tendo o governante aconselhado a população que recorre à urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo a usar os serviços que se mantêm abertos, como os do Hospital de Santa Maria, do Hospital Dona Estefânia ou do Hospital de São Francisco Xavier, todos no concelho de Lisboa.