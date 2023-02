Passos Coelho admitiu ter “um horizonte político”e Marcelo quis “fixar” o dia

“Se as coisas correrem como é suposto, vale a pena fixar o dia de hoje”, assinalou Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente tinha acabado de ouvir Pedro Passos Coelho falar no “horizonte” da sua “vida política” durante um discurso com mais de uma hora no Grémio Literário, esta segunda-feira, na comemoração dos dez anos do Senado - um grupo de formação cívica e política que junta cerca de 200 jovens de vários partidos e sensibilidades de direita. Depois de Passos Coelho ter falado longamente sobre a Europa, o Presidente da República fez questão de evidenciar que o ex-líder do PSD enunciou “um conjunto de princípios, valores e apreciações que definem a vida política e pessoal de quem estava a falar, falando do futuro”. E Pedro Passos Coelho, que não queria “fazer uma intervenção que pudesse ter ressonância pública" e que, por isso ia falar da Europa, fez uma intervenção que inevitavelmente terá eco, ampliado pela constatação do próprio Marcelo.