Comissão de inquérito: empresário nega interferência na remodelação de governo da Madeira

A audição ao empresário Luís Miguel Sousa, a primeira da comissão de inquérito para esclarecer as suspeitas de interferências dos grupos económicos na remodelação do governo regional em 2017, durou três horas e, durante esse tempo, o homem que tem os transportes marítimos e a operação portuária repetiu várias vezes que não pressionou o executivo de Miguel Albuquerque. E é, por isso, alheio, ao facto desta remodelação ter implicado o afastamento do secretário regional com a tutela dos transportes. O que aconteceu, garantiu, foi responsabilidade do presidente do executivo e, garante, sem qualquer ligação ao processo que então corria para a mudança do regime da operação no porto de carga do Caniçal.