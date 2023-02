Montenegro não quer apoio de partidos anti-UE. Mas Ventura diz que esta Europa é "corrupta" e tem "destruído o nosso continente"

O presidente do PSD, Luís Montenegro, afirmou este domingo que "não há perdão" para a "incapacidade" do executivo em resolver os problemas que levam ao empobrecimento do país e assumiu que nunca fará governo com quem é contra a Europa. "Com o PSD nunca haverá governo onde participa, de forma direta ou por via de suporte parlamentar, forças políticas que são contra a União Europeia, que são contra o euro, que são contra a NATO ou que são pró-Rússia", assumiu.

Montenegro acusou o PS de “abdicar da prossecução, da afirmação e do respeito dos valores ligados à Europa" para "sobreviver politicamente" e, por isso, "não têm autoridade moral nenhuma para jamais questionar os valores e princípios do PSD".

O líder social-democrata estava não só a criticar a “geringonça” do PS com o Bloco e o PCP com posições anti-NATO e anti-UE, mas também a responder aos que o criticam por não ter uma posição clara sobre um eventual apoio do Chega para o PSD formar um Governo no futuro.

A questão é que o Chega, apesar de nunca se ter afirmado como um partido anti-Europa como outros congéneres de extrema-direita, não partilha dos mesmos “valores” europeus do PSD, assim como o PCP e o BE não partilham os do PS. Basta recordar as afirmações de André Ventura em janeiro, quando encerrou o congresso do partido, em Santarém, e se dirigia aos líderes de outros partidos radicais e populistas de outros países europeus, que estavam presentes e enunciava uma cartilha para as próximas eleições europeias: “Eles são a prova, homens e mulheres deste tempo, a prova real mesmo aqui à nossa frente de que esta Europa tem destruído o nosso continente, antes de se tornar numa máquina corrupta”.

Mas Ventura foi mais longe nas críticas e enunciou uma ideia de Europa muito diferente do que têm sido as posições do PSD. O líder do Chega prometeu “denunciar a crescente imigração ilegal que destrói esta Europa” e “denunciar a destruição que tem sido feita da família europeia, destruída nos escombros de Bruxelas”. E assumiu-se como um cruzado para livrar a Europa da imigração muçulmana, para “denunciar a nossa luta de civilizações por uma Europa cristã”.

Montenegro diz que "não há perdão" para o Governo pela incapacidade de resolução de problemas

Mas o discurso de Luís Montenegro no encerramento da 12.ª Universidade Europa do PSD, centrou-se em grande medida nas críticas a propósito da proposta do Governo para a habitação que, no seu entender, até "vai afugentar os promotores e investidores" e fazer com que "a oferta seja menos e o preço suba".

"Um governo que exerce funções, e um primeiro-ministro, há mais de sete anos, não há perdão para esta incapacidade de criar políticas que sejam mesmo o princípio de resolução de problemas, não há perdão", afirmou.

Luís Montenegro questionou "como é que é possível, sete anos depois, ter acordado para um tema que já era prioritário há sete anos e vir com soluções retrógradas que não vão, de facto, provocar nenhuma mexida" no mercado imobiliário.

Neste sentido, destacou que o plano apresentado foi "feito de forma atabalhoada, mal pensada, parece mesmo feito em cima do joelho, sem reflexão" e, por isso, defendeu que "é preciso virar a página do empobrecimento" do país.

Os portugueses têm "preocupações muito concretas do custo de vida" e, a título de exemplo, apontou a alimentação, a habitação, o consumo de energia, combustíveis e o "acesso aos cuidados de saúde e o acesso à educação, o pilar da democracia".

Preocupações que, acusou, "estão a ser colocados em terceiro e quarto lugar" por parte do Governo e, "por mais manobras de propaganda que faça, a verdade é que não tem conseguido dar resposta" a estas preocupações.

O líder do PSD lembrou que o partido apresentou antes do Governo um programa para a habitação que, considerou, modéstia à parte, "muito melhor" do que o do executivo de António Costa.

"Sou presidente do PSD há sete meses, mas não tenho medo nenhum de dizer: em sete meses de PSD eu fui capaz de apresentar ao país um programa de renovação das políticas de habitação mais bem estruturado do que o doutor António Costa foi capaz de fazer sete anos depois", destacou.

Enquanto apresentava as ideias do partido, lembrou que os três pilares das políticas do PSD para o futuro passam pela "competitividade do país, por cuidar da coesão territorial e económica" e "a sustentabilidade não ficar esquecida".