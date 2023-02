Marcelo e Costa passam a viajar em Falcon que chegou a ser alugado para traficar droga

A partir de agora, as mais altas individualidades do Estado, como o Presidente da República e o primeiro-ministro, vão passar a poder voar com maior comodidade num Falcon 900, mais moderno do que os aviões que a Força Aérea tinha ao seu dispor.

O avião era propriedade da OMNI, uma empresa portuguesa de jatos privados, que chegou a ser alugado por membros de uma rede de tráfico de droga brasileira. Em fevereiro de 2021, este avião foi apreendido com quase 600 quilos de droga. A transferência da aeronave para a Força Aérea foi, no entanto, feita por outras razões: o Falcon reverteu para o Estado por via da recuperação de uma dívida de €4,8 milhões da OMNI à Parvalorem, a empresa que ficou com a massa falida do BPN, avançou a CNN Portugal. A companhia tinha em dívida um leasing que contratara com aquele antigo banco.

A própria Força Aérea Portuguesa informou que este avião passou a fazer parte da Esquadra 504 — Linces desde a passada quinta-feira, na Base Aérea Nº6, no Montijo.

Segundo o comunicado da FAP, “esta nova aeronave vem aumentar a capacidade de transporte estratégico da Força Aérea nas missões de transporte de doentes a grande distância”, que este ramo das Forças Armadas faz regularmente dos Açores e da Madeira.

“A aeronave agora rececionada está em fase de aprontamento operacional, prevendo-se que em breve comece a ser operada pelos Linces”, avança a FAP.

A frota de aeronaves da Esquadra 504, explica a FAP no comunicado, estava equipada apenas “com Falcon 50, ao serviço da Força Aérea há mais de 30 anos e responsável por diversas missões de transporte, das quais se destacam o transporte de doentes e de órgãos para transplante”.

A idade das aeronaves fazia com que há alguns anos se falasse na sua modernização, mas agora entra ao serviço um avião mais moderno da mesma classe.