Portugueses avaliam o Governo como mau, mas consideram preferível que se mantenha até ao final da legislatura

Mais de metade dos portugueses (cerca de 53%) inquiridos numa sondagem realizada pela Universidade Católica para o Público, a RTP e a Antena 1, avaliam o desempenho deste Governo como “mau” ou “muito mau”, mas mais de dois terços (70%) consideram que “o melhor para o país” é que a equipa de António Costa cumpra o mandato até ao fim, segundo avança o jornal Público. Como nota o jornal, uma das razões poderá ser a “falta de uma alternativa forte” aos socialistas.

Os resultados da análise ao desempenho do Governo são agora piores do que uma avaliação feita em julho do ano passado, quando metade dos inquiridos consideravam que a prestação da equipa de Costa era “razoável”, percentagem que baixou agora para 39%.

Em julho, 22% dos portugueses inquiridos consideravam que o Governo poderia cair antes de 2026. Agora são 27% os que assim pensam.

O inquérito foi realizado entre 9 e 17 de fevereiro, tendo havido 1002 respostas válidas, com um nível de confiança de 95% para esta amostra aleatória.