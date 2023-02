Câmara de Setúbal "não teve sensibilidade" nem achou "preocupantes" as denúncias de ucranianos

Houve “falta de sensibilidade” por parte da Câmara Municipal de Setúbal por ter colocado um casal de russos a receber refugiados ucranianos na sequência da guerra na Ucrânia, reconheceu Maria das Dores Meira, do PCP, ex-presidente da câmara setubalense e antecessora de André Martins, de Os Verdes, que hoje lidera a câmara da CDU. As declarações da antiga autarca sadina constam do relatório da Comissão Eventual de Fiscalização da Conduta da câmara à receção aos refugiados ucranianos, a que o Expresso teve acesso, e que será votado pela Assembleia Municipal de Setúbal esta sexta-feira. O documento conclui que a autarquia ignorou os avisos das associações de ucranianos, que não considerou “preocupantes”.

