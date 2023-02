Direita tradicional tende a perder para a radical no debate sobre imigração

Os partidos do centro-direita não retiram dividendos políticos, se é que há alguns, de uma aproximação à agenda dos partidos da direita radical sobre a imigração. Há, aliás, um efeito perverso dessa deslocação da matriz dos partidos do centro para os extremos: a direita tradicional acaba numa encruzilhada, perdida num dilema entre a necessidade de conservar o eleitorado que ainda lhe vai sendo fiel e de recaptar o que entretanto lhe fugiu para os partidos radicais. Esta é a grande conclusão do estudo “Partidos de centro-direita e imigração numa era de polarização” (2022), dos investigadores Leila Hadj Abdou, Tim Bale e Andrew Peter Geddes, que sugere mesmo que a direita radical vai crescendo à custa da direita tradicional.

