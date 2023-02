Missões da Força Aérea para transportar doentes nos Açores disparam

A Força Aérea Portuguesa (FAP) tem dois meios em permanência na Região Autónoma dos Açores, mas o número de missões para transporte de doentes entre as ilhas tem aumentado aumentou sem acréscimo de aeronaves nem compensação financeira, com as tripulações desgastadas. O número de voos realizados, assim como de doentes transportados, aumentou 53% entre 2017 e 2022, apesar de a FAP só ter no arquipélago, por norma, um avião C295 e um helicóptero EH-101 — que acumulam a evacuação de doentes com outras funções, como a busca e salvamento no mar.

Segundo o gabinete do secretário Regional da Saúde, Clélio de Menezes, o aumento das evacua­ções deve-se à pandemia: em 2017, a FAP realizou 231 missões entre ilhas (para transportar 260 doentes) e em 2022, o número de missões chegou às 353 (para evacuar 447 doentes). A média é de quase uma missão por dia para duas aeronaves. “A razão para a subida do número de evacuações nos últimos dois anos está relacionada com a pandemia, já que o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira foi considerado, em 2020, hospital de referência para internamento de doentes com covid-19”, justifica o Governo Regional. Assim, este hospital “recebeu doentes das outras oito ilhas, situação que se manteve até quase ao final de 2021”, quando “o Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada, começou também a receber doentes com covid-19”.