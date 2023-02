À porta fechada, Marcelo responsabilizou Governo pelos atrasos no PRR: "Sr. primeiro-ministro, parece que vemos dois países diferentes"

Foi menos doce em privado do que em público. Após ter falado, na sessão aberta sobre o PRR, de um “exemplo de solidariedade institucional e estratégica” em que “estamos todos juntos, em torno daquilo que é uma oportunidade importante para o nosso país”, o Presidente da República acabou a divergir do primeiro-ministro na parte privada da conversa que esta quarta-feira decorreu no Palácio de Belém sobre o estado da ‘bazuca’.

