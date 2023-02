Presidente da República atribui Ordem da Liberdade a Volodymyr Zelensky

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, vai condecorar o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, com o Grande-Colar da Ordem da Liberdade, anunciou esta quarta-feira o Palácio de Belém.

Numa nota colocada no portal da Presidência na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa anuncia a condecoração do Presidente da Ucrânia, admitindo que antecipou o anúncio na sequência de uma "iniciativa parlamentar sobre esta matéria".

"O Presidente da República tencionava anunciar no dia 24 deste mês, data em que se completa um ano sobre a agressão da Rússia contra a Ucrânia, a condecoração do Presidente Zelensky. Tendo em conta a iniciativa parlamentar sobre esta matéria, anuncia desde já que decidiu atribuir ao Presidente da Ucrânia o Grande-Colar da Ordem da Liberdade", lê-se na nota.

De acordo com a edição do Público de hoje, o PAN pretendia assinalar o primeiro ano da guerra com uma proposta de condecoração de Zelensky, o que levou o chefe de Estado português a antecipar o anúncio.