Costa presta contas do PRR a Marcelo: Portugal já recebeu "31% das verbas" e é o "sexto país" a receber a maior fatia

Depois de, há dois anos, ter estado neste mesmo espaço, no Palácio de Belém, a apresentar ao Presidente da República as linhas gerais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que iria ser lançado nesse mesmo dia, António Costa volta ao Picadeiro Real do Palácio de Belém para fazer um ponto da situação sobre a execução do plano. O primeiro-ministro é o primeiro a discursar, seguindo-se a ministra Mariana Vieira da Silva, que fará uma apresentação mais detalhada dos marcos e metas do programa. Marcelo Rebelo de Sousa irá “ouvir” e, no final, fará questões juntamente com outros elementos da Casa Civil.

Como primeira nota de enquadramento, António Costa lembra que o PRR nasceu em plena pandemia para responder à crise que se seguiu. Primeiro numa lógica de “resposta de emergência”, depois numa lógica de tornar o país mais “resiliente” no futuro. Fazendo um balanço das prioridades e vulnerabilidades identificadas por Portugal no momento de desenhar o PRR em conjunto com a Comissão Europeia. A “lógica do PRR”, segundo Costa assenta em “investimentos e reformas que favoreçam a transição climática e digital, e investimentos e reforças que permitam reforçar as empresas e a economia”.

Citando o Presidente da República, Costa afirma que o grande objetivo é “recuperar os efeitos da pandemia, primeiro, e reconstruir o país, depois”. Sendo que a primeria parte já está em larga medida concluída - “a economia está hoje melhor do que estava em 2019” -, o foco agora é a segunda parte: reconstruir o país e torná-lo mais resiliente, com os olhos postos no “futuro”.

António Costa lembra ainda que a reunião desta quarta-feira acontece na mesma altura em que a comissão de acompanhamento do PRR também libertou o seu primeiro relatório, e reforça o “convite” feito ao Presidente da República para, durante o mês de março, acompanhar o primeiro-ministro nas visitas que tem feito no terreno às empresas e entidades que estão a usar as verbas do PRR. “É importante que possamos ir fazendo regularmente estes encontros”, disse Costa, depois de Marceo Rebelo de Sousa, na qualidade de anfitrião, ter apontado para a “solidariedade institucional e estratégica” inerente ao PRR, que põe todos os órgãos de soberania “juntos” na missão de não desperdiçar esta oportunidade irrepetível.





Reforma das Ordens Profissionais está pendente por ordem de Marcelo. Costa diz que é “vital para a liberalização da economia”

António Costa nota ainda que o PRR vai valer muito mais do que os 16,6 mil milhões de euros de verba que, “para já”, estão alocados ao programa. Não só pelo efeito “multiplicador” e de “alavancagem” que se espera que este investimento tenha, como também porque é provável que, devido à inflação e ao aumento dos custos dos materiais de construção, é “provável” que Portugal tenha de recorrer a mais verbas ainda não aprovadas.

Numa outra nota, à atenção especial do Presidente da República, António Costa lembra como há “vicissitudes legislativas” que podem pôr em causa o cumprimento de algumas metas e marcos do programa, como é o caso da reforma das Ordens Profissionais, que o PR enviou para o Tribunal Constitucional para fiscalização preventiva e que, no entender do primeiro-ministro, é “vital para a liberalização da economia” e para libertar a economia de constrangimentos corporativos. Além disso, a reforma das Ordens faz parte de uma exigência da Comissão Europeia e pode bloquear as verbas restantes se aquela meta e marco não for cumprida no calendário estimado.

No final da sua intervenção, e antes de passar a palavra à ministra que tem a tutela do PRR para uma apresentação mais detalhada, António Costa diz ainda que “cada euro do PRR vai traduzir-se num crescimento de 5,3 euros do PIB”. É o tal “efeito multiplicador” do investimento estimado, nota.



31%. Portugal é “sexto país" a receber maior parcela do total das verbas do PRR

Mariana Vieira da toma a palavra após a intervenção de António Costa. A ministra da Presidência começa por apresentar o plano de comparação com os restantes países da UE e as metas cumpridas e a cumprir pelo país. A primeira nota que deixa é sobre o “desafio” de passar de uma execução de fundos comunitários na ordem dos milhares de euros para execuções ao nível dos 6 mil milhões. “Aquilo que os dados nos permitem ver é que o ritmo de execução é muito diferente”. E continua: “estamos nos 6 mil milhões, mas no próximo ano, a aceleração do PRR vai permitir atingir números que disseram serem muito difíceis de atingir”.

O caminho que fizemos, diz a ministra, mostra a “capacidade que país tem tido na absorção e execução dos fundos europeus”. Se há algo que marca o nosso pais, acrescenta, é uma “capacidade muito forte de execução”. Com o apoio de gráficos, a ministra da presidência mostra que Portugal “é um dos países com “menos dificuldade de execução [de fundos]” e o “terceiro país mais próximo de executar o Portugal 2020.”

No PRR, a ministra relembra números apresentados por PM. “No total, temos cerca de 66% do total das verbas disponíveis do PRR e 70% do total do valor já com a contratação feita nos beneficiários finais a quem cabe executar a obra”. Lembrando que se trata de um “programa novo”, Mariana Vieira da Silva mostra um gráfico que revela que Portugal é o “sexto país que já recebeu uma parcela maior do total das verbas do PRR que cabia a cada país receber”.

No total, continua a ministra, Portugal já recebeu 31% do total de verbas que vai receber do PRR, tendo recebido já três pacotes de financiamento: um primeiro adiantamento (13%) e os dois primeiros pedidos feitos à Comissão, que apenas são desembolsados quando os Estados-membros cumprem os objetivos pretendidos. Até agora, nota a ministra, foram 58 os marcos e metas cumpridos e a expectativa do Executivo é atingir no final do ano de 2023 “55% do montante aprovado”.

Depois de Marcelo ter alertado, ontem, para o facto de a maior fatia estar a chegar aos destinatários intermédios e não necessariamente aos destinatários finais (as empresas), Mariana Vieira da Silva procura contrariar essa ideia dizendo que “Portugal tem andado no grupo da frente na execução do PRR e é um dos 5 países que já cumprir as duas fases do conjunto de marcos e metas que tinha para cumprir”.



A ministra da presidência continua a elencar as reformas e investimentos do PRR que serão avaliadas “ao longo do ano”. E destaca: “no final do ano, Portugal vai atingir 22% dos marcos definidos [de execução do PRR]”. Através de gráficos, a ministra mostra os marcos e metas atingidos até agora em áreas como a saúde mental ou investimentos em empresas. As metas previstas nesta fase, diz a ministra, passam para a abertura de concursos. “Agora é a abertura, depois é a concretização”. E lembra ainda que há um “longo caminho pela frente”.

Durante a apresentação dos dados e dos objetivos do programa europeu, Mariana Vieira da Silva reconhece que existiu “desafios” que foram sendo superados pelo Governo. “É evidente que ao longo dos últimos meses foram sempre surgindo desafios”, mas foram aplicadas “desde a primeira hora” alterações para simplificar aplicação de fundos. “Cada vez que identificámos mudanças que pudessem acelerar processo, fomos sempre tomando medidas”.