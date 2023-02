Ao fim de mais de três anos, arranca a Entidade para a Transparência. Missão “não será fácil”, avisa presidente do Constitucional

A presidente da Entidade para a Transparência (EpT), Ana Raquel Moniz, assumiu a necessidade de "revitalizar a integridade" e "fomentar a confiança" dos cidadãos nos titulares de altos cargos públicos e políticos. Mas reconheceu também obstáculos no arranque da operação do novo organismo, tal como o presidente do Tribunal Constitucional (TC): “Não vai ser fácil a tarefa”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler