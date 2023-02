Presidente da Entidade para a Transparência será empossada na quarta-feira

A presidente da nova Entidade para a Transparência, Ana Raquel Moniz, vai tomar posse na quarta-feira, assim com os outros dois membros eleitos para o organismo que fiscalizará as declarações de rendimentos e de património dos políticos.

A cerimónia está marcada para as 12h na Sala de Atos do Tribunal Constitucional, no Palácio Ratton, e contará com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República (AR), Augusto Santos Silva.

Ana Raquel Moniz, professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e membro do Instituto Jurídico da mesma faculdade, foi a pessoa escolhida para liderar a nova Entidade numa sessão plenária do TC, no passado dia 17 de janeiro. Serão também empossados os dois vogais da Entidade para a Transparência, Mónica Maria Bessa Correia e Pedro Miguel da Silva Esteves Ribeiro Mascarenhas Nunes, eleitos na mesma sessão.

“A Entidade para a Transparência é um órgão independente que tem como atribuição a apreciação e fiscalização da declaração única de rendimentos, património e interesses dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Ao Tribunal Constitucional caberá julgar recursos sobre decisões da Entidade em matéria de acesso às declarações, bem como, nalguns casos, decidir sobre a aplicação da sanção de perda de mandato”, sublinha o TC em comunicado.

Após três anos sem sair do papel, o novo organismo deverá entrar em funcionamento ainda este mês no Colégio de Santa Rita (Palácio dos Grilos), espaço em vias de conclusão da primeira fase das obras de renovação. Chegou a estar previsto o arrendamento de instalações provisórias para a entidade, numa decisão aprovada em novembro, mas a aceleração das obras permitiu ao TC abdicar dessa solução.

Recorde-se que o Bloco, IL e PAN têm criticado o atraso no arranque do novo organismo e apontaram o dedo ao Governo e ao tribunal presidido por João Caupers. Houve também propostas para o reforço das verbas previstas no Orçamento para aquela entidade. Também Marcelo admitiu ser “incompreensível” que a Entidade para a Transparência não tivesse entrado em funcionamento, três anos após ter sido criada, mas mais recentemente congratulou-se com o anúncio de que estaria operacional em fevereiro.