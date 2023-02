Números divulgados podem ser apenas "parte do fenómeno", alerta Marcelo sobre abusos na Igreja

"Este número é bem superior ao anterior e para o tempo em que trabalhou a comissão significa que pode ser apenas uma parte do fenómeno e não todo o fenómeno que continua presente na sociedade portuguesa", alertou hoje Marcelo Rebelo de Sousa à margem de mais uma iniciativa de Músicos em Belém.

O Presidente da República considera que o relatório ontem divulgado mostra que os abusos na igreja duraram até hoje. "Não é um fenómeno do passado, não é um fenómeno até os anos 90, é um fenómeno que entrou neste século e continuou até hoje. E isso ultrapassou aquilo que tinha pensado de início e, provavelmente, o que os portugueses pensavam quando se arrancou com a comissão", disse.

Sem querer antecipar as conclusões da Conferência Episcopal agendada para 3 de março, Marcelo lembrou que a perceção da imagem que ficará da Igreja dependerá da sua resposta às denúncias. “Nos países em que a resposta foi mais determinada, mais clara e mais rápida, o efeito foi um. Naqueles em que não foi assim, o efeito foi outro. Era preferivel que fosse o primeiro em Portugal”.

Para Marcelo é claro que a “a Igreja tem de repensar a sua atuação”, que tem “um dever ético de responder e se responsabilizar” e que, além do apoio psicológico às vítimas, pode haver lugar a indemnizações. “Vamos esperar”.

Dizendo-se em “total sintonia” com as recomendações da comissão - que propôs a criação de uma comissão ligada ao Estado e em funcionamento com o Ministério Público - Marcelo Rebelo de Sousa lembrou as palavras de Daniel Sampaio. “Disse ontem, ter a noção que na sociedade portuguesa existia e, porventura, existe ainda uma ideia de impunidade ou de não denúncia em atividades muito variadas, desportivas de lazer ou ligadas a outras instituições e que é fundamental que essa cultura cívica seja ultrapassada. Por isso, uma comissão ligada ao Estado tem um espaço de manobra maior”, disse, antes de defender, como “um passo cultural importante numa sociedade muito fechada”, "tornar natural uma intervenção civica de controlo, de censura e de denúncia.

Cumprimento a Catarina Martins e alertas ao Governo

Momentos após o anúncio de que Catarina Martins não será recandidata à liderança do Bloco de Esquerda, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou os sete anos de diálogo quase semanal para deixar o cumprimento à ainda líder bloquista, mas também para deixar alertas ao governo. “Faz parte da vida da democracia os partidos mudarem e todos percebemos os desafios que se colocam ao sistema político português. Por um lado, quem é governo tem de governar bem e tem uma ocasião única para o fazer. Por outro, as oposições têm de ser reformular, porque de um lado e do outro têm de pensar no seu papel no futuro, que alternativas oferecem”, disse o Presidente. "Ter alternativa é muito importante em democracia. É preciso que os portugueses olhem e vejam alternativas para o caso de nos sentirmos cansados e entendermos que esta solução, ao fim de três legislaturas, está esgotada. É isso que os partidos todos estão a procurar", disse.

Os alertas continuaram, agora focados na execução do PRR. Em véspera de novo encontro com António Costa, Marcelo considerou o “tema muito sensível” e lembrou que o dinheiro ainda não chegou "aos destinatários finais".

“Bom senso” Moedas e Montenegro

A fechar as declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa ainda foi desafiado a comentar as recentes declarações de Luís Montenegro e Carlos Moedas sobre a imigração. Recomendando “bom senso” por se estarem a falar de pessoas, o Presidente rematou: "Um país com emigrantes espalhados pelo mundo não pode ter dois pesos e duas medidas".