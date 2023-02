A cidade cada vez mais longe: novos movimentos vão levar à rua os indignados com a crise

Na esquina da Rua das Flores com a Rua Principal da Cova da Moura encontra-se A Princesa da Buraca, o café da família Moura, uma das mais antigas do bairro. À porta, uma senhora vende roupa interior feminina arrumada entre sacos da IKEA e uma caixa de plástico, do interior ouve-se a aprovação para que Flávio Almada afixe o cartaz a promover a manifestação do próximo dia 25. O mote, Vida Justa, une o bairro. “Em Espanha baixaram os preços aos bens essenciais. E aqui?”, ouve-se. Depois vem o lamento de que “a cidade vai ficar só para os ricos”. E a cidade fica longe para quem vive na Cova da Moura, bairro a pouco mais de dois quilómetros de distância de Benfica.

Há 18 anos que Flávio Almada trabalha com jovens, funcionário do Moinho da Juventude, associação social fundada em 1987. Já trabalhou nas obras, na distribuição de publicidade porta a porta, agora é um dos porta-vozes do movimento Vida Justa. Durante 16 anos viveu na Cova, agora passou para o outro lado da Avenida da República, para os quarteirões em frente à estação de comboio da Damaia. Na Cova, diz, só não dorme, e os cumprimentos que troca pelas ruas provam que não falta quem o conheça. Em poucos minutos, aparece a jovem acabada de despedir “por mensagem” a quem recomenda que faça queixa à ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho), a mãe com duas crianças pela mão, uma a estudar no Lumiar outra em Telheiras, que tenta encaminhar para o Moinho de forma a ter os tempos livres ocupados e, finalmente, o aviso de que não vamos ter sossego para uma conversa. As solicitações aos funcionários do Moinho são muitas e indiferentes aos dias de folga. Flávio tem o que fazer na sua, é dia de colar cartazes e distribuir folhetos. “Aqui somos educados à paulada, a ficar calados. Não aceito. Se é ideológico ou não, não sei, mas é o mínimo que posso fazer”, diz para explicar que foi por ali que nasceu a ideia da manifestação.