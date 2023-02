PSD promove colóquio sobre habitação antes de Conselho de Ministros sobre o tema

O PSD vai promover um colóquio sobre “O novo caminho para a habitação” na próxima terça-feira, dois dias antes de o Governo se reunir num Conselho de Ministros exclusivamente dedicado a esta temática.

O colóquio contará, na abertura, com os vice-presidentes do partido Miguel Pinto Luz e António Leitão Amaro e, no encerramento, com o presidente social-democrata, Luís Montenegro.

“Este colóquio, o primeiro promovido pelo PSD, irá debruçar-se sobre as políticas em matéria de habitação, num contexto em que milhares de famílias não têm uma habitação condigna e é cada vez mais difícil, sobretudo aos mais jovens, pagar uma casa, em particular, nas áreas metropolitanas”, justifica o partido em comunicado.

A iniciativa, que vai decorrer em Lisboa, na terça-feira de manhã, terá a moderação da coordenadora para a Habitação no Conselho Estratégico Nacional do PSD, Rita Alarcão Júdice, e da deputada Márcia Passos.

Entre os participantes estarão a vereadora para a Habitação na Câmara de Lisboa, Filipa Roseta, o antigo presidente do Conselho de Administração da Porto Vivo – Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), Álvaro Santos, ou o antigo deputado Vítor Reis, arquiteto e antigo presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

Para quarta-feira, no Parlamento, está previsto um debate marcado pelo PCP sobre habitação, no qual o partido proporá um regime extraordinário de proteção da habitação própria face ao aumento dos encargos com o crédito.

Em entrevista à RTP, no final de janeiro, o primeiro-ministro anunciou a realização de um Conselho de Ministros exclusivamente dedicado à política de habitação no próximo dia 16 de fevereiro.

Em linhas gerais, António Costa antecipou que as medidas passarão por “disponibilizar mais solos para a construção de habitação” e, em segundo lugar, criar “um forte incentivo à construção de habitação por parte de privados”.

A criação de incentivos para quem é proprietário de habitação colocar as casas no mercado de arrendamento e apoios para os jovens acederem com mais facilidade ao aluguer das casas foram outras medidas enunciadas por Costa.