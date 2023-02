Montenegro cruzou-se com Marcelo na feira do queijo de Celorico da Beira

O presidente do PSD cruzou-se esta sexta-feira com o Presidente da República na feira do queijo de Celorico da Beira e Marcelo Rebelo de Sousa quis saber “qual é o próximo destino” do roteiro “Sentir Portugal”.

Luís Montenegro chegou a Celorico da Beira, no distrito da Guarda, pelas 12:00 e entrou no recinto da feira onde Marcelo Rebelo de Sousa já se encontrava desde as 10:30 e encontraram-se no interior, junto do local onde, minutos antes tinha terminado a cerimónia de abertura que foi presidida pelo chefe de Estado.

No momento do encontro, Montenegro cumprimentou Marcelo com a saudação “senhor Presidente”, tendo o Presidente da República respondido que tinha chegado “na altura do queijo” que era “a altura certa”, porque anteriormente tinham decorrido os discursos.

No diálogo que se seguiu, o líder do PSD referiu que o queijo “é uma perdição”, o que foi correspondido por Marcelo Rebelo de Sousa. Depois de Montenegro ter dito que esta semana, que passou no distrito da Guarda, engordou três quilos, o Presidente da República respondeu que “isso é bom sinal”.

Marcelo Rebelo de Sousa perguntou depois “qual é agora o próximo destino?”. “Agora, vou fazer o périplo das comunidades. Vou a França, à Bélgica e ao Luxemburgo. E, depois, em abril, vai ser Lisboa”, adiantou o líder social-democrata. Marcelo solicitou que “se passar ali perto de Belém, dá para passearmos ali de um lado para o outro”. “Vamos comer um pastel de Belém”, atirou Montenegro, e Marcelo retorquiu: “Vamos comer um pastelinho de Belém.”

A terminar o encontro, Luís Montenegro disse, com um sorriso rasgado: “O senhor Presidente vai-me ajudar a sentir Portugal”.

Mais tarde, em declarações aos jornalistas, o líder do PSD disse que o encontro com o Presidente “proporcionou-se” no final da semana em que concluiu a iniciativa “Sentir Portugal”, que termina esta sexta-feira no distrito da Guarda. “Eu passei aqui a semana toda a percorrer todos os concelhos do distrito da Guarda. O facto de o senhor Presidente da República se ter deslocado a Celorico [da Beira] hoje foi uma coincidência que não estava prevista. Mas acho que é uma feliz coincidência”, afirmou.

Luís Montenegro está esta semana na Guarda, o sexto distrito escolhido no âmbito da iniciativa “Sentir Portugal”, realizada na sequência do compromisso que assumiu no 40º Congresso do PSD, de passar uma semana por mês, nos diferentes distritos do país.

Esta sexta-feira, visitou a 44ª edição da Feira do Queijo Serra da Estrela de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, promovida pela Câmara Municipal local para dinamizar a economia e homenagear pastores e queijeiras.