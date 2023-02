As lacunas narrativas do ministro: Gomes Cravinho “irremediavelmente diminuído”, diz PSD

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, fez um ato de contrição esta quarta-feira, no Parlamento, ao assumir o “erro” de ter nomeado Alberto Coelho, ex-diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional (DGRDN) — hoje arguido por corrupção e branqueamento — para administrador de uma empresa pública, quando era ministro da Defesa. Mas também se enredou nas explicações sobre a derrapagem nas obras de conversão do antigo Hospital Militar de Belém (ex-HMB) em centro para doentes com covid-19, e que não convenceram a oposição. O deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, diz ao Expresso que, “pelas respostas que não ofereceu, pelas suspeições que não afastou, pelas ocultações que não justificou, pelas contradições que não superou, pelas incongruências que não sanou, se ao início da manhã”, o ministro “já estava diminuído na sua autoridade política, pela hora do almoço ficou definitiva e irremediavelmente diminuído”.

O PSD vai agora questionar a titular da Defesa, Helena Carreiras, sobre a reposição dos €3,2 milhões usados ilegalmente nas obras do ex-HMB e quanto ao destino a dar ao hospital vazio desde setembro, mas o Chega requereu a audição de seis responsáveis. Quer chamar Marco Capitão Ferreira, ex-presidente da idD, a holding das indústrias de Defesa, e atual secretário de Estado da Defesa, o general Nunes da Fonseca, chefe do Estado-Maior do Exército, João Leão, ex-ministro das Finanças, e três arguidos na operação Tempestade Perfeita: o ex-DGRDN Alberto Coelho, e os antigos diretores de serviços Paulo Branco e Francisco Marques.

