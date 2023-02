IL arruma a casa: apoiantes de Carla Castro queixam-se de "saneamento político", direção invoca reorganização interna

Apesar dos apelos à união, a nova comissão executiva (direção) da Iniciativa Liberal (IL) já começou a arrumar a casa e a afastar opositores internos. Quatro dias após a Convenção em que Rui Rocha foi eleito presidente da IL por escassa diferença – 51,7% votos contra 44% para Carla Castro – foi logo dispensado de funções Vicente Ferreira da Silva, fundador do partido e assessor do gabinete parlamentar, que apoiou Carla Castro na disputa interna. Agora, foi afastado José Maria Barcia, assessor do partido na Assembleia Municipal de Lisboa (AML) que se voluntariou para ser o assessor de comunicação da campanha de Carla Castro.

