"Há movimentos que buscam uma via de radicalização e usam as reivindicações no espaço público com esse fim"

Estão em preparação duas grandes manifestações mobilizadas pro movimentos de cidadãos: a 25 de fevereiro a pedir uma Vida Justa e a 1 de abril prlo direito à habitação. Professor na Universidade de Coimbra, António Casimiro Ferreira vê com bons olhos o surgimento de movimentos cívicos distantes do panorama político-partidário, mas deixa alertas. Reflexo das insuficiências dos partidos, hoje “incapazes de mobilizar as pessoas fora dos momentos eleitorais”, a deriva para o populismo pode estar ao virar da esquina e há sempre o risco da agenda política ser deturpada. A greve dos professores, mesmo com “aspirações mais que justas”, é um exemplo. “Uma coisa é um caderno reivindicativo, outra é o modo como é exercido o direito à greve, e outra ainda a da ultrapassagem para uma agenda política”, diz.

