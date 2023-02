Em Bruxelas, Costa confirma a Zelensky apoio militar à Ucrânia e disponibiliza rede diplomática em África e América Latina

Antóno Costa confirmou esta quinta-feira, em Bruxelas, o apoio militar à Ucrânia, nomeadamente o envio em março de tanques Leopards 2, entre outro equipamento militar.

Reunido com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e com os líderes da Bélgica, Irlanda, Lituânia, Luxemburgo e Malta, numa das sessões bilaterais alargadas, realizadas à margem do Conselho Europeu, Costa manifestou também a disponibilidade de Portugal para participar no plano de paz (em 10 pontos) proposto pelo líder ucraniano, antecipando um contributo em áreas específicas: segurança alimentar, segurança energética, combate ao ecocídio - a destruição dos recursos naturais e meio ambiente.

O primeiro-ministro português adiantou que Portugal disponibilizará ainda “a rede diplomática em África e na América Latina”, para apoio logístico nas ações diplomáticas que a Ucrânia queira levar a cabo nesses países.

Em matéria de sanções, a posição portuguesa passa por defender que é preciso evitar efeitos colaterais, como os que afetem a segurança alimentar, sublinhou.

Quanto ao processo de adesão da Ucrânia à UE, António Costa manteve a disponibilidade para continuar a dar apoio técnico no processo, reforçando, no entanto, que “não é só a Ucrânia que deve trabalhar”. Para acolher um país desta dimensão, também a União Europeia terá de adaptar-se a nível institucional e orçamental.

O primeiro-ministro aproveitou ainda a ocasião para oferecer a Zelensky uma foto do mural feito em Kiev pelo artista português Alexandre Farto, conhecido por Vhils - e assinado pelo artista - representando o primeiro ativista morto nos protestos pró-europeus de 2014 na Maidan.