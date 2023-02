Autarca de Baião ganhou processo contra a câmara a que preside: foi para "matar populismo à nascença", justifica

O atual presidente da Cãmara de Baião (PS), Pedro Pereira, processou a câmara a que ele próprio preside por viabilizar uma proposta que o seu partido decidiu aprovar através da abstenção. E ganhou o processo. Após a aprovação da proposta, que aconteceu quando estava de férias, o presidente da câmara, Pedro Pereira, avançou com um processo judicial contra a prórpria autarquia alegando a inconstitucionalidade da proposta aprovada, apresentada pelos dois vereadores do PSD. No início deste mês, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (TAFP) deliberou a favor do atual autarca e revogou a decisão tomada em reunião de câmara, na qual Pedro Pereira não esteve presente. Agora, o município terá de pagar cerca de 612 euros de custos judicias.

