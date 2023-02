Cravinho desvaloriza ilegalidades ao dizer que "se soubesse o que sabe hoje" não teria nomeado Alberto Coelho para empresa pública

(Em atualização)

Perante as críticas do PSD, lançadas pelo deputado Jorge Paulo Oliveira, o ex-ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, desvalorizou as ilegalidades imputadas ao antigo diretor-geral - hoje arguido de corrupção e branqueamento - na decisão de o nomear para um cargo público. Valorizou apenas as questões criminais só conhecidas muito depois. “Sabendo o que sei hoje, obviamente que não o teria nomeado para outras funções”, admitiu João Gomes Cravinho na comissão de Defesa na manhã desta quarta-feira, referindo-se à nomeação de Alberto Coelho, ex-diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional (DGRDN) para administrador da ETI, uma empresas pública do universo da Defesa. Esta mesma posição seria seguida pelo secretário de Estado Marco Capitão Ferreira, que na época da nomeação era presidente da idD, a holding das indústrias de Defesa: “Qualquer decisão tem por base informação disponível à data. Não havia qualquer razão para não integrar [Alberto Coelho] na equipa de gestão da ETI. Hoje, com a informação sobre o assunto, teria outra avaliação”.

O ministro voltou a justificar que não reconduziu Alberto Coelho como diretor-geral por causa das dúvidas que lhe suscitaram as ilegalidades cometidas nas obras do Hospital Militar de Belém. Mas isso não era suficientemente grave para não o nomear para a ETI.

Depois de ter sido acusado de mentir ao Parlamento, João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros e ex-ministro da Defesa Nacional (MDN), está a responder aos deputados da comissão parlamentar de Defesa sobre a derrapagem nas obras do ex-Hospital Militar de Belém, que começaram com um orçamento de €750 mil e acabaram em €3,2 milhões - e que desembocou na operação judicial Tempestade Perfeita.

A audiência foi solicitada pelo PSD, mesmo depois de o ministro já ter ido a um debate de urgência pedido pelo Chega (que acusou o ministro de mentir) e tem como objetivo o esclarecimento das muitas dúvidas e contradições que ainda subsistem sobre o papel do ministro no processo. Os sociais-democratas têm 30 perguntas para o ex-MDN.

“Sim, o sr.ministro é politicamente responsável” pela derrapagem acusou o deputado social-democrata Jorge Paulo Oliveira, depois de o ministro ter dito que o PSD tinha “inventado” a questão das responsabilidades políticas pela obra. O PSD diz que, ao longo deste processo, as sucessivas prestações do ministro suscita “as maiores duvidas, suspeições e perplexidades”, “contradições e incongruências”. Jorge Paulo Oliveira anunciou que este “é o dia da verdade que tem sido negada e ocultada aos portugueses” e sublinhou que o

equipamento está “sem uso e destino conhecido”.

Marco Capitão Ferreira, atual secretário de Estado da Defesa, também está a ser ouvido na comissão, porque os deputados entendem que ainda não ficou devidamente explicada a nomeação do ex-diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional (DGRDN) para a ETI, uma empresa do universo idD, a holding das empresas públicas da Defesa. Gomes Cravinho chegou a dizer no Parlamento que nomeou Alberto Coelho para a ETI a pedido de Capitão Ferreira, que nessa época, em 2021, era o presidente da idD - quando já era conhecida a auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN) classificando a atuação do ex-diretor-geral nas obras do hospital tinha sido ilegal.