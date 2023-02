Cravinho assume "erro": "Se soubesse o que se sabe hoje" não teria nomeado Alberto Coelho para empresa pública

(Em atualização)

Reconheceu o "erro" de ter feito uma nomeação polémica. Admitiu que sobrestimou o currículo do ex-diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional. Reconheceu que subestimou o relatório da inspeção-geral que imputava a prática de várias ilegalidades a Alberto Coelho, quando o escolheu para administrador de uma empresa pública. Admitiu que desvalorizou as inconformidades legais enquanto o caso não se tornou criminal e mostrou-se arrependido: se soubesse o que sabe hoje, não o teria feito. Esta é uma parte do balanço da audiência parlamentar do ministro dos Negócios Estrangeiros João Gomes Cravinho sobre quando era ministro da Defesa, e acompanhou a derrapagem nas obras do antigo Hospital Militar de Belém.

Outro balanço é o que ficou confuso ou mal explicado: quem é que sugeriu o nome de Aberto Coelho para as indústrias de Defesa? Cravinho, ou Marco Capitão Ferreira hoje secretário de Estado da Defesa? Não ficou claro. A justificação para não colocar um processo disciplinar a Coelho foi (um castigo?) a sua não recondução como diretor-geral. A informação sobre os aumentos iniciais dos custos nas obras, afinal não causaram estranheza ao ministro naquele contexto. Ainda não se sabe que destino terá o imóvel, está dependente de um estudo do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA). E houve uma confusão com um email que não chegou às caixas do correio porque tinha demasiados anexos.

Perante as críticas do PSD, lançadas pelo deputado Jorge Paulo Oliveira, o ex-ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, desvalorizou as ilegalidades imputadas ao antigo diretor-geral - hoje arguido de corrupção e branqueamento - quanto tomou a decisão de o nomear para um cargo público. Valorizou apenas as questões criminais só conhecidas muito depois. “Sabendo o que sei hoje, obviamente que não o teria nomeado para outras funções”, admitiu João Gomes Cravinho na comissão de Defesa na manhã desta quarta-feira, referindo-se à nomeação de Alberto Coelho, ex-diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional (DGRDN) para administrador da ETI, uma empresas pública do universo da Defesa.

O ministro voltou a justificar que não reconduziu Alberto Coelho como diretor-geral em 2021 por causa das dúvidas que lhe suscitaram as ilegalidades cometidas nas obras do Hospital Militar de Belém. Mas isso não era suficientemente grave para não o nomear para a ETI. Mais tarde, já em resposta a André Ventura e na sequência das mesmas questões do PSD, Cravinho admitiria o "erro" e uma sobrevalorização: “Naquele momento, sobrestimei os 19 anos de experiência de diretor-geral, sobrestimei todo o currículo de Alberto Coelho, e subestimei a outra parte bem presente na auditoria. Há aí um erro”, reconhece o ministro, que resulta de uma avaliação à posteiori.

“Como é que alguém que, sem autorização ministerial, faz pagamentos acrescidos de €2,5 milhões, pode ser idoóneo para as funções que acaba de ser promovido” para administrador da ETI?, perguntou Jorge Paulo Oliveira. “Como é que pode achas que era uma pessosa comprovadamente idónea?”

A estas perguntas, a mesma posição seria seguida pelo agora secretário de Estado Marco Capitão Ferreira, que na época da nomeação era presidente da idD, a holding das indústrias de Defesa: “Qualquer decisão tem por base informação disponível à data. Não havia qualquer razão para não integrar [Alberto Coelho] na equipa de gestão da ETI. Hoje, com a informação sobre o assunto, teria outra avaliação”.

Depois de ter sido acusado de mentir ao Parlamento, João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros e ex-ministro da Defesa Nacional (MDN), está a responder aos deputados da comissão parlamentar de Defesa sobre a derrapagem nas obras do ex-Hospital Militar de Belém, que começaram com um orçamento de €750 mil e acabaram em €3,2 milhões - e que desembocou na operação judicial Tempestade Perfeita, com a constituição como arguidos de três antigos quadros da Defesa, entre os quais Alberto Coelho, o ex-DGRDN.

André Ventura, que substituiu o deputado do Chega na Comissão de Defesa, colocou três questões factuais. O que fez o ministro quando recebeu o ofício de 27 de março de 2020, com a derrapagem? Porque não colocou um processo disciplinar?, pergunta depois repetida pelo Bloco e pela IL? E quem é que sugeriu o nome de Alberto Coelho para a ETI, o ministro ou o secretário de Estado?

Nas respostas, Gomes Cravinho começou por reconhecer que “não era inteiramente surpreendente" um aumento de custos naquele contexto, e que o que era apresentado naquele ponto da situação “era de uma ordem de grandeza normal” para o acréscimo das obras. O ofício da DGRN, de 27 de março, que o ministro continua a entender que não era um pedido de autorização de despesa, informava o ministro de uma possível derrapagem inicial de €750 mil para €1,7 milhões. ”Não me estranhava naquele momento que pudesse ser um pouco mais", reconheceu Cravinho. “Havia um diálogo comigo e a DGRDN, mas era um diálogo omisso porque as informações que o DG devia ter enviado não enviou”, porque enviava “informação escassa e desorganizada para entreter o poder político”.

Sobre a questão do processo disciplinar, que era sugerido como possibilidade na própria auditoria da IGDN, Cravinho justificou que “não houve processo disciplinar" por ser “redundante abrir um processo disciplinar porque a pessoa não foi reconduzida” no cargo de diretor-geral. André Ventura ripostou: "Não respondeu à tutela, houve inconformidades e ninguém se lembrou de abrir um processo disciplinar. E foi promovido para uma empresa pública com um salário milionário?".

Quanto à pergunta sobre quem sugeriu Alberto Coelho para administrador da ETI, João Gomes Cravinho já tinha dito numa outra audiência parlamentar que o nome tinha sido levantado por Marco Capitão Ferreira, como presidente da idD, porque ele acumulava funções como presidente da ETI. Mas nenhum responsável desta vez assumiu a escolha. Com as intervenções calibradas, tanto Cravinho como Capitão Ferreira, foram vagos na autoria da sugestão do nome: “Foi no âmbito do diálogo que existia”, entre o ministro e o presidente da idD, “que foi sinalizada a possibilidade de a nomeação acontecer”, disse Capitão Ferreira, depois de Cravinho ter respondido no mesmo sentido e sem concretizar: foi sinalizada essa possibilidade, mas não foi esclarecido por quem.

Marco Capitão Ferreira foi mais concreto ao responder a uma pergunta do PSD sobre o facto de as verbas da Lei de Infraestruturas militares (LIM) terem sido utilizadas de forma ilegal nas obras do Hospital Militar de Belém, e que o Expresso noticiou há duas semanas. “Foi determinada a reposição. Tem de ser a partir de verbas da direção-geral, que estão comprometidas com outros interesses públicos”, admitiu o secretário de Estado da Defesa. “Afirmei a orientação de que esta verba tem de retornar aos projetos da LIM, e pedi um calendário para essa reposição”, informou.

A audiência foi solicitada pelo PSD, mesmo depois de o ministro já ter ido a um debate de urgência pedido pelo Chega (que acusou o ministro de mentir) e tem como objetivo o esclarecimento das muitas dúvidas e contradições que ainda subsistem sobre o papel do ministro no processo. Os sociais-democratas tinham 30 perguntas para o ex-MDN.

“Sim, o sr.ministro é politicamente responsável” pela derrapagem acusou o deputado social-democrata Jorge Paulo Oliveira, depois de o ministro ter dito que o PSD tinha “inventado” a questão das responsabilidades políticas pela obra.

O PSD diz que, ao longo deste processo, as sucessivas prestações do ministro suscita “as maiores duvidas, suspeições e perplexidades”, “contradições e incongruências”. Jorge Paulo Oliveira começou por anunciar que este “é o dia da verdade que tem sido negada e ocultada aos portugueses” e sublinhou que o

equipamento está “sem uso e destino conhecido”.

Marco Capitão Ferreira, atual secretário de Estado da Defesa, também esteve a ser ouvido na comissão, porque os deputados entendem que ainda não ficou devidamente explicada a nomeação do ex-diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional (DGRDN) para a ETI, uma empresa do universo idD, a holding das empresas públicas da Defesa. Gomes Cravinho chegou a dizer no Parlamento que nomeou Alberto Coelho para a ETI a pedido de Capitão Ferreira, que nessa época, em 2021, era o presidente da idD - quando já era conhecida a auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN) classificando a atuação do ex-diretor-geral nas obras do hospital tinha sido ilegal.