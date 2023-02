IL pede a embaixador “determinação” para “libertação urgente” de dois jovens iranianos

A Iniciativa Liberal (IL) enviou esta segunda-feira uma carta ao embaixador do Irão, Morteza Damanpak Jami, a pedir a libertação “urgente” de Mohammad Ghoubadlou e Mohammad Boroughani, dois jovens iranianos condenados à morte na sequência de protestos no país.

Na missiva, o líder parlamentar, Rodrigo Saraiva, e a deputada Joana Cordeiro – que apadrinharam recentemente os dois jovens iranianos, à semelhança de vários parlamentares europeus – afirmam acompanhar com “grande apreensão” a situação atual no Irão e saem em defesa dos Direitos Humanos, nomeadamente o respeito pela vida humana.

“Apelamos a que a embaixada do Irão em Portugal, com urgência e determinação, empenhe os seus melhores esforços diplomáticos para a libertação urgente destes dois jovens iranianos, cuja pena não é claramente proporcional aos seus atos de participação nos referidos protestos”, pode ler-se na carta a que o Expresso teve acesso.

Os dois deputados liberais condenam que Mohammad Ghoubadlou, de 22 anos, e Mohammad Boroughani, de 19 anos, enfrentem a pena de morte, após serem acusados de “guerra contra Deus” por participarem nos protestos que se seguiram à morte da jovem curda Mahsa Amini.

“Decidimos, política e civicamente, apadrinhar estes dois jovens iranianos condenados à morte, assumindo o compromisso de os proteger e defender, na medida em que as nossas incumbências e faculdades o permitam, enquanto deputados à Assembleia da República Portuguesa (AR)”, acrescentam.

Mohammad Ghoubadlou é também apadrinhado por Clara Anne Bünger do Parlamento Alemão, Nathalie Goulet e Raquel Garrido do Parlamento Francês, enquanto Mohammad Boroughani tem como padrinhos Martin Diedenhofen do Parlamento Alemão, por Mahamoud Farahmand do Parlamento Norueguês e por Hubert Julien-Lafferri do Parlamento Francês.