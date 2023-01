PSD de Rio cancelou presença em Congresso do Chega, PSD de Montenegro enviou vice que não rejeita aliança com Ventura

Rui Rio chegou a admitir um diálogo nacional com o Chega sob a condição de o partido de André Ventura se “moderar”. Mas, poucos meses depois, o então presidente do PSD cancelou a presença da delegação social-democrata ao 3º Congresso do Chega, em Coimbra, no final de maio de 2021, por terem sido ultrapassados “os limites da decência e do bom senso”. No último fim de semana, já com Luís Montenegro na liderança, a figura de maior relevo do PSD a deslocar-se a Santarém, para o encerramento da 5ª Convenção Nacional do Chega, foi o vice-presidente Miguel Pinto Luz, o único elemento da direção nacional que, de viva voz, não rejeita uma aliança com o Chega.

