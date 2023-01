Subdiretora-geral de Veterinária demite-se. Luísa Sá Gomes é arguida num processo de corrupção

A subdiretora-geral de Veterinária demitiu-se esta segunda-feira, dia em que foi noticiado que Luísa Sá Gomes, nomeada para o cargo no verão do ano passado, é arguida num processo. A ministra da Agricultura já aceitou o pedido de demissão.

A jurista Luísa Sá Gomes foi condenada, em 2018, a dois anos e três meses de pena suspensa pelos crimes de abuso de poder, participação económica em negócio e falsificação de documento, como adiantou o jornal “Público”. O julgamento foi depois anulado e uma nova sentença está marcada para junho.

Numa nota assinada pela ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes informou ter aceitado “o pedido de demissão apresentado por Luísa Sá Gomes, subdiretora-geral da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que entendeu não reunir condições para continuar a desempenhar as funções para as quais foi nomeada”.

Algumas horas antes, Maria do Céu Antunes tinha esclarecido junto dos jornalistas, à saída de uma reunião em Bruxelas, que não havia “nenhum impedimento legal para a pessoa estar neste momento em regime de substituição – regime de substituição que vai terminar em breve, até porque o concurso para preenchimento deste lugar terminou no dia 23 de janeiro”.

Maria do Céu Antunes acrescentou, nas mesmas declarações, que Luísa Sá Gomes seria substituída em “breve”, conforme a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP) terminasse “o procedimento para propor a short-list com três pessoas para poder escolher quem vai ocupar o lugar”.