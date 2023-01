Costa diz que Governo "pôs-se a jeito" e "cometeu erros"

“Neste ano, o Governo pôs-se a jeito, cometeu erros, mas o maior tropeção foi a guerra da Rússia contra Ucrânia que teve consequências brutais na vida das pessoas”, começa por dizer António Costa quando questionado sobre os casos que têm atingido o Governo neste primeiro ano de maioria absoluta. Em entrevista à RTP, o primeiro-ministro faz uma diferença entre os vários casos, destacando duas saídas do Governo por problemas relacionados com a governação - considerando essas “mais graves” e que tiveram “consequências políticas” com a saída de Pedro Nuno Santos e Marta Temido - e as saídas do Governo relacionadas com “ética” ou com “casos judicias” que levaram os envolvidos a preferirem sair do Governo para lidar com esses processos.

Em todo o caso, insiste o primeiro-ministro, “esses problemas não comparam com os problemas que atingem o dia a dia dos portugueses”. Questionado sobre o que aprendeu nesta primeira fase do Governo de maioria, Costa assume que “nem sempre o Governo respondeu prontamente às dúvidas” que existiam, e reforça que aprendeu neste ano que a maioria absoluta aumenta “muito o escrutínio”.

Questionado sobre as buscas na câmara de Lisboa que estão a deixar o ministro das Finanças sob investigação, António Costa recusa-se a especular o que apenas conhece pelos jornais, insistindo que nem Fernando Medina foi ouvido nem tão pouco constituído arguido, daí que não é sequer suspeito de nada. Nesse ponto, António Costa destaca a importância da separação de poderes e da máxima que leva a que ninguém esteja acima da lei. “Deixemos a justiça funcionar, e a política deve aguardar serenamente”, diz, lembrando que o MP abre investigação sempre que recebe uma queixa.

Em teoria, sem falar do caso concreto de Fernando Medina, António Costa admite - ao fim de alguma insistência - que se um ministro for acusado em algum processo em princípio deverá sair do Governo. Ainda assim, diz, cada situação deve ser avaliada “caso a caso”. “Em princípio, havendo uma acusação não deve um membro do governo manter-se em funções, mas, insisto, depende do crime que é. Depende se compromete o exercício de funções ou se não compromete”, diz. E insiste: “Não pode haver pressão sobre a justiça”.