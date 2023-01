PSD não queria pedir demissão do MNE...mas pediu

Os deputados do PSD estavam à porta fechada, na comissão parlamentar de Defesa, esta terça-feira, a ouvir o almirante Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, quando foram surpreendidos pelas notificações dos jornais, nos telemóveis, a dizer que o partido estava a pedir a cabeça do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, naquele instante a ser ouvido na comissão de política externa, onde aproveitaram para o questionar sobre um assunto que se tinha passado exatamente quando ele era ministro da Defesa.

O Expresso sabe que houve mal-estar na bancada e que a intervenção do deputado João Montenegro na comissão de Negócios Estrangeiros também não foi bem vista na sede nacional, até porque se “esticou” ao pedir a demissão de um ministro, o que não é a linha da direção, que prefere expressões como estar “diminuído na sua a autoridade política” (apesar de já terem passado para o outro patamar no caso de Fernando Medina).

