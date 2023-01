Montenegro procura afastar “sombras”

Num estilo aguerrido a fazer lembrar os tempos em que era líder parlamentar de Passos Coelho, Luís Montenegro passou definitivamente ao ataque. Não apenas ao Governo, mas também a todos quantos no PSD lhe queiram fazer sombra. Esta semana, no Conselho Nacio­nal, tratou de pelo menos três delas: os desalinhados da bancada parlamentar, a Operação Vórtex e o sebastiânico Carlos Moedas.

À chegada, Montenegro e Moedas desceram juntos as escadas de acesso à sala do hotel lisboeta onde ia decorrer a reunião. Pode ter sido um encontro fortuito, mas a circunstância de surgirem lado a lado presta-se a uma outra leitura: mais uma tentativa de esvaziar a especulação sobre um eventual golpe palaciano do presidente da Câmara de Lisboa. A conquista da maior autarquia do país deu ao ex-comissário europeu um capital político que o próprio Moedas não quererá desbaratar, ainda que, para já, o seu compromisso seja com os munícipes. De resto, ao que o Expresso apurou, na reunião à porta fechada que se seguiu ao discurso do líder, Moedas dirigiu-se a Montenegro nestes termos: “Tu estás a mudar o partido, e estamos unidos porque tenho a certeza de que serás o próximo primeiro-ministro.”