Governo atualiza orgânica e extingue secretaria de Estado da Agricultura

O Governo publicou esta sexta-feira em Diário da República as alterações à orgânica do executivo decorrentes da última remodelação e extinguiu, pelo menos para já, a secretaria de Estado da Agricultura. “A Ministra da Agricultura e da Alimentação é coadjuvada no exercício das suas funções pela Secretária de Estado das Pescas”, lê-se apenas no decreto de lei publicado esta sexta-feira.

A mudança acontece mais de 20 dias depois de a secretária de Estado da Agricultura se ter demitido, na sequência das notícias sobre as contas arrestadas que tinha em conjunto com o marido. A demissão de Carla Alves, nem um dia depois de ter tomado posse, aconteceu depois de o Presidente da República ter dito que a governante tinha um “peso político negativo” e foi a gota de água que levou, dias depois, o primeiro-ministro a avançar com um questionário prévio de nomeação de governantes.

De lá para cá a ministra da Agricultura não tinha ainda encontrado substituto. Esta quinta-feira, no Conselho de Ministros descentralziado que teve lugar em Castelo Branco, a ministra foi questionada sobre a nomeação do novo secretário de Estado da Agricultura, mas a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, respondeu no seu lugar dizendo que “a composição do Governo diz respeito apenas ao primeiro-ministro”.

O Ministério da Agricultura era habitualmente coadjuvado por dois secretários de Estado, da Agricultura, um, e das Pescas, outro, ficando apenas agora com um só. As restantes mudanças publicadas em Diário da República dizem respeito à separação das áreas das Infraestruturas e da Habitação resultantes da última remodelação, em que saiu Pedro Nuno Santos e ficou João Galamba e Marina Gonçalves como responsáveis pelas duas áreas, respetivamente.