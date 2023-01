80 milhões para a festa com o Papa: quem paga o quê na Jornada Mundial da Juventude?

Quanto custa e quem paga a Jornada Mundial da Juventude?

O valor final ainda é incerto, uma vez que há equipamentos e infraestruturas por contratualizar. Mas já são conhecidos os limites do que a maior parte dos intervenientes quer gastar. Do lado da Câmara de Lisboa, o teto é de €35 milhões, valor que será utilizado na totalidade, segundo o executivo de Moedas: €21,5 milhões para o evento principal, no Parque Tejo, e €13,5 milhões para os outros espaços na cidade. O Governo tem uma estimativa parecida para os gastos que lhe competem, cerca de €36 milhões, para encargos como os planos de mobilidade, segurança e saúde ou as torres multimédia do Parque Tejo. Para o bolo final é preciso ainda juntar as outras autarquias envolvidas, como Loures, que aprovou um investimento de €9 milhões, e Oeiras, que recebe o último evento com o Papa, e cujos valores estão por conhecer. Falta ainda saber quanto gasta a Igreja. O que é certo é que, sem ser valor final, a conta está já próxima dos €80 milhões.

