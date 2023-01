IL mantém confiança em Rodrigo Saraiva e Carla Castro na direção da bancada

O grupo parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) renovou esta quinta-feira a confiança política em Rodrigo Saraiva e Carla Castro como líder e vice-presidente da bancada, respetivamente.

A decisão foi tomada em reunião do grupo parlamentar, quatro dias após Rui Rocha ter sido eleito líder da IL, sucedendo a Cotrim de Figueiredo, na Convenção do partido este fim de semana.

Tanto Rodrigo Saraiva como Carla Castro, derrotada por Rui Rocha nas eleições internas, tinham colocado os seus lugares à disposição, mas houve consenso para a direção da bancada se manter em funções.

Durante a reunião foi decidida também a reorganização das comissões, uma vez que Cotrim enquanto líder só estava na comissão eventual de revisão constitucional. Agora, o antigo líder passará a marcar também presença na comissão de Orçamento e Finanças e na Comissão de Agricultura e Pescas.

Já Carla Castro deixa de ter lugar na Comissão de Orçamento e Finanças, mas mantém-se na Comissão de Educação e Ciência enquanto coordenadora do grupo parlamentar. Ao mesmo tempo, assume lugar na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, pasta que era de Rui Rocha.

Por sua vez, Rui Rocha fica dedicado apenas à liderança da IL, perdendo assim o lugar de efetivo na Comissão de Agricultura e Pescas e na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, enquanto coordenador do grupo parlamentar dos liberais. E deixa também de ser suplente na 1ª Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e na Comissão de Educação e Ciência.

No domingo, Rui Rocha foi eleito líder da IL com 51,7% dos votos, contra 44% da sua principal adversária Carla Castro na VII Convenção do partido. Recorde-se que o número 2 da lista, Paulo Carmona propôs que Rui Rocha fosse o próximo líder parlamentar, caso Carla Castro fosse eleita presidente dos liberais.