Marcelo recebe esta quarta-feira novo líder da IL em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber esta quarta-feira à tarde em Belém o novo líder da Iniciativa Liberal (IL), três dias após a eleição de Rui Rocha.

A audiência entre Marcelo e Rui Rocha está agendada para as 19h, segundo o site da Presidência da República, e insere-se nos habituais encontros entre o chefe de Estado e a mudança da direção política de partidos. O encontro deverá durar cerca de uma hora.

O recém-eleito presidente dos liberais deverá abordar a transição interna, a situação do país e os planos a curto prazo. Entre eles a manifestação, em fevereiro, contra a revisão constitucional, onde quer mobilizar vários membros contra a restrição dos direitos, liberdades e garantias devido aos confinamentos previstos no acordo entre PS e PSD.

No domingo, Rui Rocha foi eleito o novo líder da IL com 51,7% dos votos, sucedendo a Cotrim de Figueiredo. Foi uma disputa interna renhida, com a principal adversária Carla Castro a obter 44% da votação.