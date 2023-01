A última aula de David Justino, o académico que “dá uns pontapés na política”, mesmo quando esta lhos devolve

Era a lição de jubilação de David Justino, ministro da Educação no Governo de Durão Barroso e vice-presidente do PSD na liderança de Rui Rio, e o auditório da reitoria da Universidade Nova de Lisboa (UNL) estava naturalmente cheio. Subordinada ao tema “A Nova Era da Incerteza”, a derradeira aula do ex-ministro contou com presenças certas como Marcelo Rebelo de Sousa, Cavaco Silva e esposa, o ministro da Educação, o secretário de Estado do Ensino Superior, Manuela Ferreira Leite e Rui Rio, e outras menos óbvias, como o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e o presidente do PS, Carlos César. Todos sentados na fila da frente do auditório da reitoria.

