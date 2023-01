Na Madeira, PSD e PS cruzam-se nas mesmas empresas

Sérgio Marques foi secretário regional com a tutela das obras e da comunicação social entre 2015 e 2017, mas foi afastado após o pior resultado eleitoral do PSD numas autárquicas. Seis anos depois o antigo membro do governo madeirense garante que se fez a remodelação por pressão dos dois maiores empresários do arquipélago: Avelino Farinha, empreiteiro do grupo AFA, e Luís Miguel Sousa, o homem dos portos e transportes marítimos, agora também sócios maioritários dos dois jornais diários regionais.

