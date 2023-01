Convenção da IL: Novo líder quer tornar partido na terceira força política

Entre a continuidade da linha política e a mudança de estratégia, os liberais vão escolher este fim de semana o novo líder, que sucederá a Cotrim Figueiredo, após três anos na presidência do partido. A VII Convenção Nacional da Iniciativa Liberal (IL) — que vai decorrer sábado e domingo no Centro de Congressos de Lisboa — marcará um novo capítulo na história do partido, que conta pela primeira vez com uma disputa à liderança, com três listas para a Comissão Executiva (direção). Um momento “histórico” e “decisivo”, sublinham membros ouvidos pelo Expresso, que garantem não querer ficar de fora e vão estar em força na reunião magna. Aliás, o número de inscritos corresponde a um novo recorde. Mais de 2300 liberais devem participar na Convenção, de forma presencial ou remota, para aprovar a moção de estratégia global e eleger os órgãos do partido para os próximos dois anos. O momento justifica inclusive o recurso a auditores externos para validarem a votação. “Será um debate interno mais rico, com maior diversidade de propostas”, diz ao Expresso Rui Rocha, deputado e candidato à liderança da IL, congratulando-se com o calendário eleitoral alargado — quase três meses de campanha — que defendeu no Conselho Nacional (CN) e que acabou por ser aprovado. “Vai ser um momento inédito de pluralismo a nível interno. Isso agrada qualquer liberal”, nota também a adversária Carla Castro.

E quem sairá vencedor? É uma incógnita, a luta promete ser renhida entre os dois primeiros candidatos, deputados e membros da atual direção. A Comissão Eleitoral deliberou inclusivamente a contratação de uma consultora para ajudar a validar os resultados. Se Rui Rocha partiu em vantagem na corrida, com o apoio do ainda líder e metade do grupo parlamentar, Carla Castro está confiante no apoio que tem nas bases e com apoios declarados de figuras do partido como o primeiro presidente, Miguel Ferreira da Silva, ou o ex-candidato a Belém, Tiago Mayan. Ambos garantem uma “linha de continuidade” nas políticas liberais, apostando na diversificação de bandeiras e na expansão dos núcleos territoriais. E prometem reforçar o “diálogo”, acenando aos críticos internos. Partilham também o mesmo objetivo: tornar a IL na terceira força política e num partido de Governo. Mas propõem estratégias distintas.