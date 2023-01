Moedas vai propor este mês criação de departamento anticorrupção na autarquia

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, confirmou buscas da PJ na terça-feira nas instalações da autarquia, que se referem a "mandatos anteriores", e anunciou que o "departamento anticorrupção" será proposto ainda este mês.

Carlos Moedas falava aos jornalistas à margem da inauguração do novo escritório da Glovo em Lisboa, depois do caso noticiado menos de 24 horas antes pela TVI/CNN. E uma semana depois de a vereação da Transparência e Combate à Corrupção ter deixado escapar o nome de Isabel dos Santos num negócio de construção de um hotel de 5 estrelas na capital.

Instado a comentar as buscas desta terça-feira realizadas pela PJ, o autarca social-democrata confirmou as investigações. "Confirmo que essas buscas se referem a mandatos anteriores, a executivos anteriores ao meu. Confirmo que estamos a colaborar em tudo e, portanto, a Câmara Municipal vai colaborar obviamente com a justiça", prosseguiu.

Hoje em dia, acrescentou, "realmente é importante dar o exemplo na política", recordando que foi "o primeiro presidente da Câmara de Lisboa a criar um pelouro exatamente naquilo que é a transparência, no combate à corrupção".

"Ainda este mês vou apresentar a proposta à Câmara Municipal de criação de um departamento anticorrupção", anunciou o autarca, considerando isto "importantíssimo".

"É a primeira vez que o estamos a fazer, é importantíssimo que todos os processos sejam totalmente transparentes dentro da Câmara Municipal", salientou.