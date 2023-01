Eleições internas na IL vão ser auditadas por empresa externa

As eleições internas na Iniciativa Liberal (IL), que vão definir o sucessor de Cotrim de Figueiredo este fim de semana, serão auditadas por uma empresa externa. O anúncio vai ser feito na tarde desta quinta-feira numa comunicação enviada a todos os membros do partido, justificando a decisão em nome da transparência e do escrutínio.

