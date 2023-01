Carlos Carreiras: casos no Governo e nas autarquias são “profunda tristeza”, liderança de Montenegro está a resultar

O presidente da Câmara de Cascais diz que as polémicas que levaram à saída de vários membros do Governo, mas também nas autarquias, com a detenção do presidente da câmara de Espinho, lhe provocaram “profunda tristeza”. “Basicamente deixa-me triste. E não tenho dúvidas nenhumas que este sentimento é partilhado quer pelo primeiro ministro quer pelo líder da oposição. Normalmente são os líderes que acabam por levar com todos os efeitos negativos destas situações pontuais”, afirma Carlos Carreiras ao Expresso.

