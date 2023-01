Ministra da Agricultura garante que só soube de contas arrestadas depois da tomada de posse de secretária de Estado

Duas semanas depois da demissão de Carla Alves da secretaria de Estado da Agricultura, apenas um dia depois de ter tomado posse, a ministra da Agricultura garante que não sabia da conta arrestada e que apenas soube quando o Correio da Manhã questionou o gabinete e deu a notícia no dia a seguir à nomeação.

“As questões que lhe coloquei [antes de a convidar para o Governo] foi se tinha condições para assumir o lugar, nomeadamente porque vive em Trás os Montes e isso tem implicações logísticas; e questionei se tinha algum processo judicial, disse-me que não havia nenhum processo, havia sim um do marido enquanto autarca mas que não a envolvia pessoalmente”, respondeu Maria do Céu Antunes aos deputados, garantindo que “apenas soube da situação da conta arrestada já depois da tomada de posse”.

Em jeito cronológico, a ministra explicou aos deputados a sua versão dos factos, depois de o deputado do Chega Pedro Frazão ter instado a ministra a desmentir (e a “processar”) o jornalista do Público que noticiou que a ministra “sabia” das contas arrestadas na altura da nomeação de Carla Alves. Sabia ou não sabia? Segundo a ministra, foi apenas “na noite após a tomada de posse” que soube das contas bancárias arrestadas.

“Depois da tomada de posse, nessa noite, fomos confrontados por um órgão de comunicação social que falava sobre o processo do marido e mencionava as contas arrestadas do marido. Perante isso, nós perguntamos. Mais uma vez, o que nos foi dito foi que era um processo do marido. Soubemos então que havia uma conta, conjunta, onde o casal depositava os seus vencimentos, e que essa conta tinha tudo declarado. Foi essa informação que passamos ao órgão de comunicação social, que não a teve em consideração”, nota.

Seguiu-se a publicação da notícia no Correio da Manhã, na manhã seguinte, que “surpreendeu” o gabinete da ministra. E foi aí que a própria ministra e elementos do seu gabinete, bem como “elementos do gabinete do primeiro-ministro” (era quinta-feira e a ministra teve de ir ao Conselho de Ministros), se dirigiram “imediatamente” à secretária de Estado para a questionar novamente sobre as condições da referida conta conjunta.

Mais uma vez, as conclusões foram as mesmas: o processo envolvia apenas o marido, o MP tinha toda a informação sobre as contas e não a tinha acusado, nem sequer a tinha constituído arguida. A única ligação de Carla Alves ao processo era a conta bancária conjunta. “Em momento nenhum ela foi arguida, nem acusada, a informação que nos deram foi esta e foi com base nisso que agimos”, disse, explicando que foi esta a informação que chegou ao primeiro-ministro e foi com base nisto que António Costa a defendeu no Parlamento - para minutos depois a secretária de Estado ter sido praticamente demitida em direto pelo Presidente da República, que entendeu que a governante tinha “uma limitação política negativa”. Perante isso, foi a própria secretária de Estado que fez uma “avaliação política” sobre as condições que tinha ou não tinha para continuar - e a ministra “aceitou de imediato” a demissão.

Um currículo “onde ninguém pode pegar”, validado pela CRESAP

Antes disso, contudo, a ministra entendeu que Carla Alves “tinha todas as condições para assumir o lugar” - “atendendo ao que sabia”. Maria do Céu Antunes invoca o currículo da ex-governante, afirmando que se trata de um currículo “onde ninguém pode pegar”.

“A engenheira Carla Alves conhecia o Ministério desde 2018, e tinha sido escolhida pela CRESAP”, disse, afirmando que Carla Alves tinha “mostrado grande competência nas matérias”, coisa que era reconhecida por “todos”, desde autarcas de todas as forças políticas, a confederações de agricultores. “Não há nenhuma opinião contrária a isto que acabei de dizer”, disse, insistindo que enquanto diretora regional, entregou declarações de rendimentos no Tribunal Constitucional. Isto além de o seu perfil ter sido validado pela CRESAP, entidade que gere as contratações públicas no Estado.

“Nada indiciava” que não tinha condições para o lugar, repete a ministra. “Quando a questionei se tinha algum processo que a envolvesse, a própria me disse que não, que havia apenas um processo que envolvia o marido enquanto autarca”, repete. "Não tinha conhecimento do arresto das contas e de outras questões que vieram a ser publicitadas no Correio da Manhã", insiste, voltando a dizer que mesmo depois disso, a informação dada foi que a conta era familiar, tinha rendimentos do trabalho, e estava “toda declarada”. “Era isto que sabíamos à data”.

























Texto em atualização