Entrevista a Carla Castro, candidata à presidência da IL: “Somos um partido de Governo, não de protesto”

De camisa azul e unhas pintadas no mesmo tom, Carla Castro veste as cores da Iniciativa Liberal (IL) e promete um partido “mais aberto” e “descentralizado”, com vista a tornar-se na terceira força política. A candidata à liderança dos liberais não poupa críticas ao Governo e garante que, se for eleita, o partido voltará a apresentar um nome para a vice-presidência do Parlamento e estará disposto a repetir uma solução como a dos Açores.

A IL apresentou uma moção de censura ao Governo com chumbo condenado à nascença. O partido estaria preparado para um cenário de eleições antecipadas em plena transição de liderança?

A instabilidade interna não é um fator neste momento. O que é relevante é a massa crítica que temos no partido para lidar com as eleições e com um possível Governo. E acredito que a minha equipa para a comissão executiva (direção) está mais preparada para um cenário de eleições antecipadas e uma eventual solução governativa. Conto na minha equipa com membros com experiência governativa, como um ex-secretário de Estado. O lema mantém-se: estamos preparados.