PS tenta virar a página depois de "situações más para a democracia". César quer soluções com mais rapidez e eficiência

Uma reunião “intensa”, “produtiva”, que “não deixou de considerar as últimas polémicas da atividade governativa”. Foi assim que Carlos César, na qualidade de presidente do PS, resumiu a reunião da Comissão Nacional do PS que decorreu esta tarde em Coimbra, e que pôs o PS a analisar os acontecimentos traumáticos das últimas semanas: desde a demissão do peso pesado Pedro Nuno Santos (do Governo e da direção do partido), à demissão de uma secretária de Estado nem um dia depois de ter tomado posse, passando pela desautorização de Marcelo a Costa por causa da “ética republicana”. Isto com outras tantas demissões no currículo de um ainda curto governo de maioria absoluta.

