Pedro Nuno não vai ser substituído para já no núcleo duro socialista

A turbulência no Governo pode estar a começar a acalmar, mas uma “marca” da crise política da viragem do ano não vai conseguir apagar: a cisão definitiva de Pedro Nuno Santos com a direção de António Costa. O PS vai reu­nir este sábado a Comissão Nacional, que é o Parlamento do partido e o órgão máximo entre congressos, e Pedro Nuno Santos não irá marcar presença.

A cisão está oficializada e um dos desafios agora é evitar que se torne numa divisão que corroa o próprio partido. Há quem se lembre do PS “autofágico” nos tempos da liderança de Guterres, quando Manuel Alegre protagonizava a ala esquerda e a bancada parlamentar parecia estar em embate constante com o Governo, e aconselha a não repetir. A reunião deste sábado, em Coimbra, será o momento de pôr o PS a discutir os erros. E também de ouvir o presidente do partido, Carlos César, que tem sido reservado, só se pronunciando através de duas publicações nas redes sociais em que aconselhou o Governo a ser mais ativo e em que disse que Pedro Nuno Santos, embora fazendo “falta no Governo”, pode vir a ajudar o partido “noutras áreas da intervenção política e partidária”.