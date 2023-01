Governo: assessor do primeiro-ministro pede para ser exonerado

Assessor do primeiro-ministro, Pedro Ribeiro pediu a exoneração de funções e já não está ao serviço desde terça-feira, segundo uma nota do gabinete de António Costa, que remete explicações para o próprio.

A CNN Portugal noticiou que a demissão surgiu depois de Pedro Ribeiro, que foi presidente da Câmara Municipal do Cartaxo eleito, pela primeira vez, em 2013, ter sido condenado num processo judicial.

Licenciado em Economia, com especialização em Economia Internacional, pela Universidade Lusíada de Lisboa, Pedro Ribeiro é mestrando em Economia e Políticas Públicas pelo ISCTE, onde concluiu a Pós-Graduação “Cidade, Território e Requalificação”, lê-se na nota biográfica do período em que dirigiu a Câmara do Cartaxo.