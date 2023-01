Depois da chuva de críticas, ex-secretária de Estado do Turismo renuncia a cargo em empresa que beneficiou

Quatro dias depois da notícia ter sido publicada, um dia depois do primeiro-ministro lhe ter apontado falta de ética republicana e poucas horas depois de o Presidente da República lhe ter apontado falhas legais e éticas, Rita Marques, a ex-secretária de Estado do Turismo renunciou à posição na empresa do setor para onde ia trabalhar.

“Nos últimos dias, o meu nome surgiu envolto num elevado fluxo noticioso que não se coaduna com os valores que defendo”, escreveu Rita Marques na rede social Linkedin. “Considerando que a minha carreira profissional tem sido sempre pautada pela competência, pelo rigor, por estritos princípios e valores éticos, e pelo cumprimento incondicional da lei, entendo que não tenho condições de aceitar, nesta altura, o convite que me foi dirigido, e que previa que eu iniciasse funções a 16 de janeiro”.

Quando a notícia foi avançada pelo “Observador” no domingo, Rita Marques respondeu que não via qualquer obstáculo legal ou ético em gerir o quarteirão cultural WOW em Gaia, dedicado vinhos, propriedade da Fladgate Partnership a quem deu estatuto de utilidade turística: “Tendo desenvolvido toda a minha atividade profissional no setor privado, era para mim evidente que esta exoneração implicava o regresso ao mundo empresarial. Assim acontece.”

