O que é a ética republicana? Esquerda e direita concordam que vai “além da lei”

As sucessivas demissões no Governo foram um dos temas centrais da moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal, discutida e posteriormente chumbada na última quinta-feira. Mas não só. Falou-se de ética republicana, um dos muitos argumentos utilizados pelo primeiro-ministro para segurar a secretária de Estado da Agricultura – que se viria a demitir poucas horas depois, perante as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. “Se estiver ferida a ética republicana, a secretária de Estado [da Agricultura] será demitida”, garantiu o primeiro-ministro. Antes, já tinha prometido: “quando ferir a ética republicana, demito-me". Mas de que se trata este conceito que o próprio PM diz poder pôr em causa a sua permanência no Governo? É um comportamento da ordem da “ética” e da “moral” que vai além do decretado na “lei”, concordam PS e PSD. Na forma de operacionalizar e sancionar, as opiniões começam a divergir.



“Nas matérias de ética há duas linhas: uma mais restritiva e uma mais abrangente. A primeira entende que só estão impedidos os comportamentos estabelecidos por lei; a segunda, onde me insiro, defende que há comportamentos que podem ser legais, mas não deixam de ser eticamente censuráveis”, explica ao Expresso Luís Marques Mendes, depois de também ter abordado o tema no espaço de comentário na SIC. Esta visão mais “abrangente” é partilhada por membros do partido socialista. “A lei é uma coisa, a ética ou a moral são outras. Há coisas legais que podem ser imorais”, diz João Soares, deputado do PS e antigo presidente da Câmara de Lisboa. Assim como Soares, também Francisco Assis, ex-eurodeputado socialista e atual presidente do Conselho Económico e Social (CES), concorda com esta visão e acrescenta que a ética republicana depende também da “cultura de rigor e exigência da sociedade” para com o “comportamento das pessoas”. Às vozes da esquerda, junta-se Ana Gomes. “A ética republicana não se confina ao que está plasmado na lei. [Para respeitar a ética republicana] têm de se guiar por critérios éticos, morais e de respeito por aquilo que é o interesse geral”. A socialista assume que a sua visão pode “contrariar” a de alguns “camaradas” da mesma cor política.



Já o Chega, nas palavras de Gabriel Mithá Ribeiro, vê este conceito como “injustificado” e diz não compreender a “valorização” do primeiro-ministro. Para o deputado do partido liderado por André Ventura, a ética republicana está “em falência” e, para a recuperar, é preciso abrir o debate às questões da “moral social” e da “autorresponsabilização”. “A esquerda rompeu com a autorresponsabilidade quando defende a vitimização”, acusa. Já o grupo parlamentar da IL categoriza o termo de ética republicana como uma “tentativa tosca” do primeiro-ministro de se “arvorar” numa “tradição descontextualizada historicamente” com o intuito de “afastar as nuvens que pairam sobre o seu Governo”.

Demissões no Governo causadas por falta de ética?

Com o caso de Carla Alves,a demissionária secretária de Estado da Agricultura que tem contas bancárias arrestadas em conjunto com o marido, levantou-se mais uma questão de ética entre os membros do Governo. “O que me surpreendeu [no debate da moção de censura] foi o PM dar-se ao trabalho de defender o indefensável. Obviamente que [Carla Alves] não tinha condições políticas para ser secretária de Estado também por razões de ética republicana”, defende Ana Gomes. Este caso junta-se a polémicas como a de Alexandra Reis onde o próprio PR defendeu que não se tratava de um “juízo de legalidade”, mas sim de um “juízo político”. “Como é que uma pessoa que aplicava cortes brutais na TAP sai com uma indemnização milionária? Pode não ser ilegal, mas é uma questão de ética”, defende Marques Mendes.

O caso mais recente cai sobre a ex-secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que aceitou o convite para a administração da WoW sem respeitar o período de nojo na passagem do setor público para o privado. “A ex-secretária de Estado do Turismo vai para órgão que tutelou e beneficiou e, sem os menores dos pudores, diz que sabe e que não se importa. Este é um caso gritante de falta de ética republicana”, garante Ana Gomes. Também Henrique Monteiro, colunista do Expresso, considera que este é um caso que “fere completamente” o conceito lançado pelo primeiro-ministro. No programa da CNN, Alexandra Leitão, deputada do PS, chamou à atenção para o caso, mas clarificou que “o Governo não tem culpa nenhuma, as pessoas depois de saírem do Governo fazem o que entendem”.

Por outro lado, João Soares caracteriza estes escândalos como uma “sucessão de casinhos” que ficam de fora do “núcleo duro” do partido socialista. “Há casos onde as pessoas abusam, mas não creio que tenham havido até agora casos graves no PS. A secretária de Estado do Tesouro [Alexandra Reis] chocou o PS, mas não estava alinhada com o aparelho. Não tinha cartão no bolso”. O antigo presidente da Câmara de Lisboa lembra que também existem “muitas injustiças” e, por isso, é “prudente” em fazer acusações em “praça pública”. “Também já sofri injustiças e sei que as calúnias são fáceis de fazer e difíceis de limpar”, referindo-se à polémica acusação de tráfico de marfim e de diamantes feita pela UNITA.

Riscos da transparência “absoluta” de um Governo

Um escrutínio mais apertado dos membros do Governo – que poderá vir a ser feito através de um circuito proposto pelo PM – é visto tanto como vantagem por afastar quem tem “esqueletos no armário”, como desvantagem por ser um “fator dissuasor” para potenciais interessados em integrar a equipa de António Costa. “O pedido por transparência absoluta pode afastar as pessoas da vida política. Não por receio de serem escrutinados, mas pelo sensacionalismo e falta de rigor de algum escrutínio público”, começa por explicar Francisco Assis. O ex-deputado do PS e atual presidente do Conselho Económico e Social explica que o medo de uma “exposição indevida” pode aumentar o número de convites declinados para entrar no Governo – o que agrava a crise de recrutamento já identificada por vozes dentro do partido. “Qualquer dia ninguém vai querer estar ligado ao Governo, a menos que esteja já dentro dos mecanismos dos partidos”.

Ana Gomes concorda com o colega de partido. “Não tenhamos ilusões”, começa por alertar a socialista. “Os esqueletos no armário vão ser sempre descobertos e explorados, o que pode ser um fator dissuasor das pessoas quererem ir para a vida política”. Contudo, isso não deve impedir o Governo de exigir a “máxima ética republicana” a quem “sirva” o Estado português.

Outra das consequências de executar a ética republicana é o crescimento de tensões dentro do próprio partido. “António Costa só atua nos limites dos limites. Não há dúvidas que é defensor dos princípios éticos, mas é permissivo porque não quer comprar mais inimigos”, explica Marques Mendes. Afastar membros do Governo que coloquem em causa a ética republicana é um risco para o próprio partido porque “qualquer ministro ou secretário de Estado que sai é um possível adversário [do PM]”. Esta preocupação pode justificar o adiamento de uma grande remodelação dentro do PS. “[António Costa] utiliza a ética republicana como chavão, mas pratica pouco”.

No entanto, manter esta posição é o que está a “afogar” os partidos políticos. “[Os partidos] estão desligados da realidade. Pararam no tempo e não percebem que os portugueses estão indisponíveis para aceitar comportamentos eticamente reprováveis”. Resta saber se o PS prefere agarrar o partido ou agradar aos eleitores para se manter estável durante os próximos quatro anos.