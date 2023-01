PS vai viabilizar comissão de inquérito à gestão da TAP proposta pelo Bloco de Esquerda

O líder parlamentar do PS informou esta terça-feira que vai viabilizar a proposta do Bloco de Esquerda para a criação de uma comissão de inquérito à gestão da TAP. O PS vai abster-se nessa votação, mas o mesmo não vai fazer em relação à proposta do Chega que ia no mesmo sentido. “Não vemos razões para viabilizar a proposta da extrema-direita, não precisamos de viabilizar duas para ter uma boa comissão de inquérito”, disse.

Segundo Eurico Brilhante Dias, o objetivo é saber quais foram os critérios da Administração da TAP para a atribuição de uma indemnização de meio milhão de euros à ex-gestora Alexandra Reis, e perceber se, no futuro, é preciso alterar a lei.

“Os portugueses continuam a querer perceber como foi formado o quadro remuneratório e como foi feito o cálculo para a indemnização paga à então administradora Alexandra Reis”, disse, na Assembleia da República, acrescentando que as audições que forem feitas no âmbito da comissão de inquérito irão permitir perceber se “precisamos de ter alguma intervenção legislativa no sentido de haver clarificações”.

Para Eurico Brilhante Dias, a questão já não está no âmbito político - aí já foram tiradas as devidas “ilações políticas” com a demissão do ministro das Infraestruturas e do secretário de Estado da tutela - mas é preciso esclarecimentos adicionais sobre os montante praticados numa empresa gerida por capitais exclusivamente públicos, mas que goza de exceções do Estatuto do Gestor Público por estar inserida num mercado concorrencial internacional.

“Queremos ver esclarecidos esses pontos, como foi feito o processo de indemnização da ex-administradora, vamos recolher a contribuição do IGF e vamos ouvir várias entidades, entre elas o Conselho de Administração da TAP, que deve esclarecimentos ao Parlamento e aos portugueses”, disse ainda.



A proposta de constituição de uma comissão de inquérito avançada pelo Bloco de Esquerda previa “avaliar o exercício da tutela política da gestão da TAP no período entre 2020 e 2022, sob controlo público”.

Na proposta entregue na Assembleia da República, os bloquistas detalhavam em vários pontos o que queriam ver apurado e esclarecido naquela comissão de inquérito, onde se incluía:

“O processo de cooptação, nomeação ou contratação de Alexandra Reis para a administração da TAP, SGPS e da TAP, S.A. e dos restantes administradores e os termos da aplicação do respetivo enquadramento jurídico”;

“O processo e a natureza da nomeação de Alexandra Reis para o Conselho de Administração da NAV e a eventual conexão com o processo de saída do Conselho de Administração da TAP”;

“O processo de desvinculação de membros dos órgãos sociais da TAP, SGPS e da TAP, S.A. e a prática quanto a pagamentos indemnizatórios”;

“As remunerações pagas aos membros dos órgãos sociais da TAP, SGPS e da TAP, S.A., nas suas várias componentes”;

“A qualidade da informação prestada ao acionista e o envolvimento dos decisores públicos na tomada de decisão na TAP, SGPS e na TAP, S.A.”;

“As decisões de gestão da TAP, SGPS e TAP, S.A. que possam ter lesado os interesses da companhia e, logo, o interesse público”;

“As responsabilidades da tutela, quer do Ministério das Finanças quer do Ministério das Infraestruturas, nas decisões tomadas na TAP, SGPS e na TAP, S.A”

Ou seja, os bloquistas querem, além do enquadramento legal e jurídico que envolve as indemnizações praticadas, também perceber que responsabilidades teve o Ministério das Finanças, agora liderado por Fernando Medina (mas na altura por João Leão) nas decisões tomadas na TAP, mas também na nomeação de Alexandra Reis da TAP para a NAV e da NAV para o Governo. É a este projeto de constituição de comissão de inquérito que o PS agora dá luz verde.