Sondagem Expresso/SIC: 89% exigem a Costa investimento na habitação

Entendida como o drama de uma geração, a habitação em Portugal é, na verdade, uma crise em toda a linha, percecionada por toda a gente. E cujo principal fator é a falta de habitação pública, a que se junta a falta de regulação do mercado, a falta de oferta privada e o fenómeno do alojamento local. Tanto à esquerda como à direita, os partidos falham em colocar a habitação como ponto central da discussão política. E, no meio da crise política, o primeiro-ministro entendeu elevar a pasta a ministério.

Na sondagem feita pelo ICS/ISCTE para o Expresso e para a SIC, os portugueses pedem respostas tanto do lado do património do Estado quanto pela via da propriedade privada. E convidam o poder político a agir.